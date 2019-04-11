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11.04.2019  12:19   

С пасла собаку, но погубила мужа: женщине вынесен приговор

Авария произошла на Пятихатках.

Киевский районный суд Харькова вынес приговор женщине, которая устроила смертельное ДТП, пытаясь объехать лежащее на дороге животное. Документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.
 
По данным следствия, 8 декабря 2017 года харьковчанка ехала в автомобиле "ЗАЗ" по проспекту Академика Курчатова. Возле дома №7 она заметила неподвижно лежащую собаку и попыталась объехать ее, но потеряла контроль над машиной. "Запорожец" наехал на бордюр и врезался в дерево. В результате аварии супруг женщины, находившийся на пассажирском сидении, получил травмы, от которых скончался. 
 
В ходе разбирательства медик полностью признала свою вину в случившемся. За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы. Однако тюремное заключение служители Фемиды заменили двухлетним испытательным сроком. Кроме того, харьковчанке на три года запретили управлять транспортными средствами. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Тэги:  смерть в дтп, спасла собаку, харьков
 
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