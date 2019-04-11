В Харькове раскрыли нападения на инкассаторов (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)

В состав банды, совершала нападения на инкассаторов, входили работники СБУ и правоохранительных органов.
По данным прокуратуры, в банду входило 10 человек, в том числе работники правоохранительных органов - СБУ.
«Вышеуказанные лица в период 2013-2019 годов совершили ряд разбойных нападений как на территории Харьковской области (нападение на инкассаторов и завладение более 5 млн грн), так и на территории Киевской области (нападение на инкассаторов и покушение на убийство главного врача Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны)», - сказано в сообщении.
Долгое время преступления оставались нераскрытыми в связи с вхождением в ее состав работников правоохранительных органов, которые способствовали конспирации.
В начале апреля двум лицам сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений и они находятся под стражей.
10 апреля при санкционированных обысков (более 30 в разных областях Украины) в гаражных помещениях и по месту жительства других членов банды обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, частей для сборки самодельных взрывных устройств. «Во время приступов преступники всегда использовали оружие и взрывчатку и только по счастливому стечению обстоятельств пострадавшим был нанесен только телесные повреждения, хотя намерения на убийство у членов банды были четкими и понятными», - отметили в прокуратуре.
По результатам проведения обысков еще пять человек из числа членов банды задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следственные действия и обыски продолжаются.
Устанавливаются другие причастные к совершению указанных преступлений лица.
Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.
«Мы задержали банду, которая в течение 7 последних лет совершала вооруженные разбойные нападения на инкассаторов. Сотрудники Департамента стратегических расследований, специалисты харьковского Управления стратегических расследований, Следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона объединенных сил разоблачили 10 преступников, которые входили в состав этой банды», - написал Бех.
По его словам, девять задержанных - жители Киева, один - харьковчанин. Среди них есть те, кто уже был осужден за другие преступления.
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