Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове передали в суд дело пограничника, который «крышевал» контрабанду сигарет
11.04.2019  09:32   

В Харькове передали в суд дело пограничника, который «крышевал» контрабанду сигарет

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований со ссылкой на директора теруправления Владимира Тимошка.


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Тимошко отметил, что следователи завершили досудебное расследование в производстве по инспектора пограничной службы «Волчанск» Харьковского пограничного отряда, подозреваемого в получении неправомерной выгоды в размере 800 долларов за беспрепятственное вывоз через границу в Россию партии сигарет.

Материалы производства направлены в суд.

В случае доказательства вины, пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Справка: Инспектор подозревается в вымогательстве неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Разоблачили его в январе 2019 года.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  пограничник, коррупция, харьков, волчанск, таможня
 
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