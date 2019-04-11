11.04.2019 09:41

Женщина, которая в вместе с реаниматологами застряла в харьковском грузовом лифте, умерла в больнице (ВИДЕО)

Около получаса, до приезда лифтеров, врачи поддерживали жизнь пациентки вручную



//youtube.com

Об этом говорится в сюжете ТСН .

Во вторник, 9 апреля, бригаду «скорой» вызвали в одной из многоэтажек Харькова, где 31-летняя женщина была в состоянии клинической смерти. «Решили транспортировать ее в ближайшую реанимацию. Транспортировали ее в лифте грузовом. Спустившись с 11 на первый этаж, мы застряли в лифте», - рассказал врач-реабилитолог Игорь Мевлюдов.

Около получаса врачи поддерживали жизнь пациентки вручную. «Проводили реанимационные мероприятия. Во время работы паники никогда нет, мы работаем», - добавила фельдшер Анна Коноваленко.

Следующей ночью пациентка умерла в больнице.

Работники аварийной бригады в свою очередь жалуются на большое количество вызовов. «Аварийная одна на район, на каждый район. Если какая-то экстренная (ситуация, - ред.), Раз в год, раз в два года такое бывает, то прикрывают - другая аварийная приезжает», - пояснил сотрудник коммунального предприятия.

Причину смерти женщины должен установить экспертиза.