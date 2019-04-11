Женщина, которая в вместе с реаниматологами застряла в харьковском грузовом лифте, умерла в больнице (ВИДЕО)

Около получаса, до приезда лифтеров, врачи поддерживали жизнь пациентки вручную
Об этом говорится в сюжете ТСН .
Во вторник, 9 апреля, бригаду «скорой» вызвали в одной из многоэтажек Харькова, где 31-летняя женщина была в состоянии клинической смерти. «Решили транспортировать ее в ближайшую реанимацию. Транспортировали ее в лифте грузовом. Спустившись с 11 на первый этаж, мы застряли в лифте», - рассказал врач-реабилитолог Игорь Мевлюдов.
Около получаса врачи поддерживали жизнь пациентки вручную. «Проводили реанимационные мероприятия. Во время работы паники никогда нет, мы работаем», - добавила фельдшер Анна Коноваленко.
Следующей ночью пациентка умерла в больнице.
Работники аварийной бригады в свою очередь жалуются на большое количество вызовов. «Аварийная одна на район, на каждый район. Если какая-то экстренная (ситуация, - ред.), Раз в год, раз в два года такое бывает, то прикрывают - другая аварийная приезжает», - пояснил сотрудник коммунального предприятия.
Причину смерти женщины должен установить экспертиза.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером кратковременный дождь, гроза, местами град.
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
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