Двое сотрудников внутренних дел РФ попросили политического убежища в Украине (ФОТО, ВИДЕО)

По словам самих граждан России, они стали жертвами преследования влиятельных лиц из-за того, что пытались противодействовать распространению наркотических веществ в аптеках на участке своей ответственности.
Вчера в пункте пропуска «Гоптовка» к сотрудникам Госпогранслужбы обратились двое граждан РФ с просьбой политического убежища в Украине.
Эти граждане являются действующими сотрудниками органов внутренних дел РФ, которых преследуют в России за принципиальную позицию по противодействию преступности. Причиной, побудившей их просить политическое убежище в Украине, стало сокрытие от преследования в связи с их служебной деятельностью.
По словам самих граждан России, они стали жертвами преследования влиятельных лиц из-за того, что пытались противодействовать распространению наркотических веществ в аптеках на участке своей ответственности. Россияне объясняют, что лица, которые попали в поле их зрения, как сотрудников полиции РФ, является устойчивым преступным группировкам, занимающимся распространением наркотических веществ, с четкой и разветвленной системой связей среди чиновников разного уровня во властных структурах РФ.
В отношении них на территории РФ внутренней безопасностью МВД России сфабриковано и расследуется Следственным Комитетом заказная уголовное дело.
Не надеясь на справедливое расследование в связи с заказом «сверху» они приняли решение бежать из РФ в Украину. Россияне также отметили, друзья сообщили им, что существует реальная угроза их свободе, здоровью и даже жизни.
Проводятся соответствующие проверочные мероприятия по объективности предоставленной информации.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером кратковременный дождь, гроза, местами град.
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
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