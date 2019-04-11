Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке Volkswagen боднул мотоцикл (ВИДЕО)
11.04.2019  11:01   

На Салтовке Volkswagen боднул мотоцикл (ВИДЕО)

Авария произошла 10 апреля около 20:10 на ул. Барабашова, 36а.


// Facebook

Как предварительно установили патрульные, водитель автомобиля Volkswagen Passat не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с мотоциклом Harley, который остановился впереди.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.04 Криминал и происшествия На Стекляшке водитель скрылся с места ДТП 10.04 Криминал и происшествия На Веснина – пробка из-за ДТП 09.04 Криминал и происшествия На парковке Компаса сбили пешехода
 
 

Видео

Благодаря профессионализму харьковских спасателей вчера удалось избежать взрыва на АЗС. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 