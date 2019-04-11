На Салтовке Volkswagen боднул мотоцикл (ВИДЕО)

Авария произошла 10 апреля около 20:10 на ул. Барабашова, 36а.
Как предварительно установили патрульные, водитель автомобиля Volkswagen Passat не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с мотоциклом Harley, который остановился впереди.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером кратковременный дождь, гроза, местами град.
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
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