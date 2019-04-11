11.04.2019 13:19
Фальшивые объявления или Как мошенница дважды якобы продавала дом
Вынесен приговор аферистке, которой понравилось обманывать людей, беря и не возвращая взнос за свой дом.
twitter.com
Краснокутский районный суд вынес приговор аферистке, которая решила подзаработать обманом.
Однажды, находясь у себя дома жительнице Краснокутска пришла идея о том, что она может развести на деньги соих земляков.
В середине июля 2018 года, женщина распространила по Краснокутску объявления о продаже дома и земельного участка площадью 0,15 га., хотя знала, что продавать их не будет.
15 июля 2018 по указанному в объявлении телефону, для приобретения недвижимости позвнила женщина.
Они договорились о купле-продаже. Обвиняемая пожелала получить предоплату в сумме 3000 гривен, которую потерпевшая ей передала. После этого аферистка на телефонные звонки не отвечала и избегала встречи с женщиной.
Похоже, что мошеннице таой способ заработка понравился и она в той же середине июля 2018 года вновь дала объявление о продаже дома и участка. На этот раз на удочку обмана попался мужчина, котрый также передал аферистке 3000 гривен, а мошенниуа на телефонные звонки не отвечала и избегала встречи с ним.
В суде женшина признала себя виновной в совершении преступлений, признала, искренне раскаялась, заключила соглашение о примирении.
Согласно ч.1 ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить женщине наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
На основании ст.75 УК Украины ей был установив испытательный срок продолжительностью 1 (один) год.
Приговор может быть обжалован в Харьковский апелляционный суд через Краснокутский районный суд Харьковской области в течение 30 дней со дня его провозглашения.