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11.04.2019  13:19   

Фальшивые объявления или Как мошенница дважды якобы продавала дом

Вынесен приговор аферистке, которой понравилось обманывать людей, беря и не возвращая взнос за свой дом.


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Краснокутский районный суд вынес приговор аферистке, которая решила подзаработать обманом. 
 
Однажды, находясь у себя дома жительнице Краснокутска пришла идея о том, что она может развести на деньги соих земляков.
  
В середине июля 2018 года, женщина распространила по Краснокутску объявления о продаже дома и земельного участка площадью 0,15 га., хотя знала, что продавать их не будет. 
 
15 июля 2018 по указанному в объявлении телефону, для приобретения недвижимости позвнила женщина.
 
Они договорились о купле-продаже. Обвиняемая пожелала получить предоплату в сумме 3000 гривен, которую потерпевшая ей передала. После этого аферистка на телефонные звонки не отвечала и избегала встречи с женщиной.
 
Похоже, что мошеннице таой способ заработка понравился и она в той же середине июля 2018 года вновь дала объявление о продаже дома и участка. На этот раз на удочку обмана попался мужчина, котрый также передал  аферистке  3000 гривен, а мошенниуа на телефонные звонки не отвечала и избегала встречи с ним.
 
В суде женшина признала себя виновной в совершении преступлений, признала, искренне раскаялась, заключила соглашение о примирении.
 
Согласно ч.1 ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить женщине наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
 
На основании ст.75 УК Украины ей был установив испытательный срок продолжительностью 1 (один) год.
 
 Приговор может быть обжалован в Харьковский апелляционный суд через Краснокутский районный суд Харьковской области в течение 30 дней со дня его провозглашения.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  мошенница, аферистка, харьков, краснокутск
 
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