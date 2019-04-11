Главная Новости Криминал и происшествия В волонтерской палатке на площади Свободы прогремел взрыв: есть пострадавший
11.04.2019  13:00   

В волонтерской палатке на площади Свободы прогремел взрыв: есть пострадавший

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в центре Харькова.


// YouTube

Устром 10 апреля правоохранителям сообщили, что в в больницу доставлен 39-летний харьковчанин с многочисленными ожогами.

По словам потерпевшего, травмы он получил в волонтерской палатке, расположенной на площади Свободы. Во время эксплуатации плиты мужчина включил газ, но несвоевременно его поджег, в результате чего произошел взрыв.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  газ, взрыв, волонтеры, харьков
 
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