В волонтерской палатке на площади Свободы прогремел взрыв: есть пострадавший

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в центре Харькова.
Устром 10 апреля правоохранителям сообщили, что в в больницу доставлен 39-летний харьковчанин с многочисленными ожогами.
По словам потерпевшего, травмы он получил в волонтерской палатке, расположенной на площади Свободы. Во время эксплуатации плиты мужчина включил газ, но несвоевременно его поджег, в результате чего произошел взрыв.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером кратковременный дождь, гроза, местами град.
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
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