11.04.2019 13:32

Ностальгия по тюремной романтике может закончиться пожизненным заключением

Подозреваемый в покушении на двойное убийство будет ждать суда под стражей.



// Facebook

Пьянка, закончившаяся поножовщиной, произошла ​​8 апреля текущего года.

Подозреваемый, неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков и нанесение тяжких телесных повреждений, вместе с тремя товарищами-соседями устроили застолье во дворе одного из пострадавших.



После очередной рюмки водки мужчина начал вспоминать времена, когда он находился в тюрьме, и рассказывать товарищам о «тюремные законы» и быт. Один из соседей попросил сменить тему.

Это разозлило злоумышленника, и он ударил товарища кулаком в лицо. От силы удара тот упал на землю. В защиту потерпевшего стал еще один из товарищей. Злоумышленник схватил со стола нож и несколько раз ударил им «защитника» в грудь. Затем подошел к своей первой жертве и несколько раз ударил его ножом в шею. Мужчина начал прикрываться руками, а четвертый товарищ оттащил злоумышленника.



Между тем «защитник» позвонил родственникам и попросил вызвать скорую помощь и полицию. Злоумышленник, услышав это, огородами убежал домой. По дороге он спрятал одежду, которая была в крови, и нож.



Задержали мужчину «по горячим следам».



По данным медиков 39-летнему потерпевшему злоумышленник пробил ножом легкое. Кроме того, мужчина получил проникающие колото-резаные раны грудной клетки. Второй пострадавший - 50-летний мужчина, получил множественные резаные раны правой руки и лица. Сейчас пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Первомайский районный суд области поддержал позицию Первомайской местной прокуратуры и взял под стражу без права внесения залога 46-летнего жителя района по подозрению в законченном покушении на двойное убийство (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины ).



Максимальная санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы.