11.04.2019 14:31

Харьковский полицейский оказался российским шпионом (ВИДЕО, ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сотрудника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области на сотрудничестве с ГУ Генштаба Вооруженных Сил РФ.



// СБУ

Украинского полицейского во время пребывания в российском городе Белгород завербовал кадровый офицер ГУ ГШ ВС РФ на основе лояльного отношения к политике власти РФ.

«Службой также выяснено, что этот российский военный разведчик находился на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей в составе оперативных групп ГУ ГШ ВС РФ и активно формировал агентурные сети с граждан Украины для выполнения ими различного рода разведывательно-подрывных задач против нашего государства» , - сообщил представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.



Во время агентурных контактов украинский силовик и российский военный разведчик строго придерживались мер безопасности и конспирации. В частности для связи и передачи собранных сведений использовали программы шифрования электронных сообщений, а также личные встречи на территории Белгородской области Российской Федерации.

«Пересечение государственной границы украинским полицейским осуществлялось во время выходных сроком на один-два дня. Эти поездки он скрывал перед окружением под легендой якобы посещения родственников», - подчеркнул представитель контрразведки СБУ.



Устеновлено, что сотрудник Нацполиции использовал свое служебное положение для сбора и передачи российскому куратору секретной информации, циркулирующей в Министерстве внутренних дел и Национальной полиции. Он также оказывал куратору сведения о дислокации и мобилизационную готовность воинских подразделений и силовых структур на территории Харьковской области, в том числе задействованных в проведении антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины.



9 апреля контрразведчики СБУ во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.





Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства полицейского правоохранители обнаружили и изъяли доказательства его противоправной деятельности и связей с офицером российской военной разведки, в частности магнитные носители информации с грифом ограничения доступа, а также компьютер, на котором обрабатывались, хранились и передавались полученные разведывательные сведения.

«Речь идет об информации с грифом «Секретно» и «Для служебного пользования», - отметил Владимир Настюк.





Злоумышленник, в частности, передавал куратору данные о составе сил, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, укомплектование частей службы охраны порядка мобилизационными ресурсами, мобилизационные планы спецформирований Национальной полиции и тому подобное. Полицейский также осуществлял сбор и обобщение информации о патриотически настроенных жителях Харьковского региона.

«Эту «подборку» материалов он цинично назвал «Нацисты и их пособники в г. Харьков». Здесь полные установочные данные, идентификаторы связи, адреса проживания, страницы в соцсетях относительно более пятисот украинских граждан. Это и активисты общественных политических объединений, волонтерских движений, добровольцы Национальной гвардии, участники АТО и другие», - подчеркнул представитель СБУ.





Сейчас задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Продолжается досудебное следствие.