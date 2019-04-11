Из-за ссоры пассажир троллейбуса распылил газ в салоне

Конфликт между пассажирами. В харьковском троллейбусе неизвестный распылил газ.
Как сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, сегодня в троллейбусе №35 на задней площадке поссорились два пассажира.
Когда один из них выходил из общественного транспорта, то распылил газ в лицо своему оппоненту.
Водитель не заметил этого сразу.
Когда к нему обратились другие пассажиры, он остановился. На место вызвали полицию.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером кратковременный дождь, гроза, местами град.
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
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