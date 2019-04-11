11.04.2019 14:50

Из-за ссоры пассажир троллейбуса распылил газ в салоне

Конфликт между пассажирами. В харьковском троллейбусе неизвестный распылил газ.



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Как сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, сегодня в троллейбусе №35 на задней площадке поссорились два пассажира.

Когда один из них выходил из общественного транспорта, то распылил газ в лицо своему оппоненту.

Водитель не заметил этого сразу.

Когда к нему обратились другие пассажиры, он остановился. На место вызвали полицию.