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11.04.2019  14:49   

Харьковчанин стал на 200 тысяч беднее

Ворам удалось подобрать ключ к входной двери квартиры, где лежали деньги.


newsone.ua
Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков,  9 апреля, в полицию обратился житель Новобаварского района и рассказал о том, что его квартиру обокрали.
 
По данным следствия, в период с 07:15 до 16:30 неизвестные подобрали ключ ко входной двери и проникли в помещение, расположенное на первом этаже девятиэтажного дома на улице Кибальчича. Из жилья воры вынесли $7,2 тысячи, а также 24 тысячи в национальной валюте. В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  воровство, ограбление, харьков
 
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