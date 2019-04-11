11.04.2019 14:49

Харьковчанин стал на 200 тысяч беднее

Ворам удалось подобрать ключ к входной двери квартиры, где лежали деньги.



newsone.ua

Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, 9 апреля, в полицию обратился житель Новобаварского района и рассказал о том, что его квартиру обокрали.

По данным следствия, в период с 07:15 до 16:30 неизвестные подобрали ключ ко входной двери и проникли в помещение, расположенное на первом этаже девятиэтажного дома на улице Кибальчича. Из жилья воры вынесли $7,2 тысячи, а также 24 тысячи в национальной валюте. В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.