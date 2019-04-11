Или смотришь в зеркала – или 113 тысяч штрафа

Жовтневый райсуд компенсациями суд наказал водителя, который задним ходом сбил пешехода.
Об этом говорится в приговоре районного суда от 5 апреля. По данным суда, на момент совершения нарушения мужчина работал экспедитором в частной компании.
Вечером 19 июня 2018 он, управляя технически исправным автомобилем ГАЗ-3302, на улице Полтавский Шлях, 83 перед началом движения задним ходом, не убедился в который маневр будет безопасным, и допустил наезд на пешехода.
Последний получил многочисленные травмы. На суде мужчина вину признал и подтвердил обстоятельства преступления. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с лишением права управлять транспортными средствами на два года. При этом суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.
Также он должен компенсировать потерпевшему 113 тыс. грн морального и материального вреда.
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