11.04.2019 16:19

Воры попались сразу после кражи (ФОТО)

Копами задержаны двое рецидивистов за совершение квартирной кражи.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 37 и 41-летние неоднократно судимые харьковчане путем подбора ключа к замку входной двери квартиры по улице Крестьянской, проникли в помещение и совершили кражу имущества.

В ходе проведения осмотра автомобиля марки «Хюндай», которым руководил один из злоумышленников, полицейские изъяли вещественные доказательства - воровские орудия и похищенный телевизор.

Как рассказала старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска областного главка полиции Елена Квасник, в течение прошлого года указанные лица дважды задерживались сотрудниками уголовного розыска за совершение на территории Основянского, Шевченковского и Киевского районов Харькова квартирных краж.

Но в отношении них избиралась мера пресечения - залог, что придавало им возможность продолжать свою преступную деятельность

Следователем Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Им грозит до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителей.

В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных уголовных правонарушений, которые имели место на территории Харькова и Харьковской области.