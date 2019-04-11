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11.04.2019  16:19   

Воры попались сразу после кражи (ФОТО)

Копами задержаны двое рецидивистов за совершение квартирной кражи.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 37 и 41-летние неоднократно судимые харьковчане путем подбора ключа к замку входной двери квартиры по улице Крестьянской, проникли в помещение и совершили кражу имущества.
 
В ходе проведения осмотра автомобиля марки «Хюндай», которым руководил один из злоумышленников, полицейские изъяли вещественные доказательства - воровские орудия и похищенный телевизор.
 
Как рассказала старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска областного главка полиции Елена Квасник, в течение прошлого года указанные лица дважды задерживались сотрудниками уголовного розыска за совершение на территории Основянского, Шевченковского и Киевского районов Харькова квартирных краж.
 
Но в отношении них избиралась мера пресечения - залог, что придавало им возможность продолжать свою преступную деятельность
 
Следователем Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Им грозит до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителей.
 
В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных уголовных правонарушений, которые имели место на территории Харькова и Харьковской области.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, рецидивисты, харьков
 
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