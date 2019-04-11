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11.04.2019  17:02   

Пожарные спасли старушку, сжигавшую мусор (ФОТО)

На пожаре едва не погибла 79-летняя женщина.


// ГСЧС

Инцидент произошел в с. Гладковка Коломакского района на территории частного домовладения по ул. Сумской, 11.

Хозяева пытались сжечь мусор, но огонь вышел из-под контроля и перекинулся на летнюю кухню с погребом, которые сгорели на площади 40 кв.м.

Также начала гореть пристройка к жилому дому, где располагался вход.

Спасатели 21-й Государственной пожарно-спасательной части прибыли по вызову, сбили пламя на пути эвакуации и вывели на свежий воздух хозяйку дома, спасая ей жизнь.

Огонь от пожара также уничтожил дровник с дровами на площади 55 кв.м.

Всего за прошедшие сутки спасатели  67 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша, хвойной подстилки и мусора на общей площади около 17 га. Эти пожары уничтожили или повредили 2 жилых дома, 2 хозяйственные постройки, 2 летние кухни, 2 погреба, забор и дровник с дровами.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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