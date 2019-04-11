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11.04.2019  17:19   

Похождения и приговор харьковского жулика с Клочковской

Любитель таскать копченую рыбку из супермаркета и вырывать сумки у людей находится под стражей.


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Дзержинський районний суд Харкова вынес приговор преступнику.
 
Похождения его начались 5 листопада 2018 года в 11: 05, когда наш герой порядочно затарился в однои из супермаркетов  на Клочковской
 
Он нагреб себе в куртку жевательную резинку со вкусом клубника-бана, коробки с килькой и мойвой холодного копчення, балык и колбасу (примерно на 350 гривен) и продефилировл мимо прилавка, не оплатив. 
 
Но воришку сгубила жадность, так как набитая продуктами куртка, видимо, выглядела слишком подозрительно.
 
Поэтому его остановил охранник и попросил показать содержание одежды. Пришлось отдать.
 
Через 11 дней в 00:30 он напал на женщину возле 173-го дома по той же Клочковской, подбежав и вырвав у нее кожаную сумку, в которой было 800 грн., а затем сбежал.
 
17 листопада 2018 року рано утром у 48 "А" дома по Клочковской воришка вырвал у пожилого мужчины сумку с 200 грн. и  сбежал.
 
 В суде он признал вину и раскаялся, вернул часть вещей, которые были в сумках, прося учитывать, что он - сирота. 
 
Суд приговорил его к 4 годам тюрьмы.
 
Идет период аппеляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  воришка, грабитель, харьков
 
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