11.04.2019 17:19

Похождения и приговор харьковского жулика с Клочковской

Любитель таскать копченую рыбку из супермаркета и вырывать сумки у людей находится под стражей.



youtube.com

Дзержинський районний суд Харкова вынес приговор преступнику.

Похождения его начались 5 листопада 2018 года в 11: 05, когда наш герой порядочно затарился в однои из супермаркетов на Клочковской

Он нагреб себе в куртку жевательную резинку со вкусом клубника-бана, коробки с килькой и мойвой холодного копчення, балык и колбасу (примерно на 350 гривен) и продефилировл мимо прилавка, не оплатив.

Но воришку сгубила жадность, так как набитая продуктами куртка, видимо, выглядела слишком подозрительно.

Поэтому его остановил охранник и попросил показать содержание одежды. Пришлось отдать.

Через 11 дней в 00:30 он напал на женщину возле 173-го дома по той же Клочковской, подбежав и вырвав у нее кожаную сумку, в которой было 800 грн., а затем сбежал.

17 листопада 2018 року рано утром у 48 "А" дома по Клочковской воришка вырвал у пожилого мужчины сумку с 200 грн. и сбежал.

В суде он признал вину и раскаялся, вернул часть вещей, которые были в сумках, прося учитывать, что он - сирота.

Суд приговорил его к 4 годам тюрьмы.

Идет период аппеляционного обжалования.