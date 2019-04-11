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11.04.2019  19:58   

Кладбищенский извращенец чуть не ушел от тюрьмы

Прокуратура в апелляции отстояла срок наказания для мужчины, который развращал малолетних девушек на кладбище.


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Как сообщает Прокуратура, Харьковский апелляционный суд поддержал позицию Дергачевского местной прокуратуры и оставил неизменным наказание для 61-летнего мужчину, который в августе 2017 признан виновным в развращении малолетних (ч. 2 ст. 156 УК Украины).
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Кравченко, Дергачевский районный суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы.
 
Однако осужденный свою вину не признал, с приговором суда первой инстанции не согласился, потому подал апелляционную жалобу. Однако прокуратура и в апелляционной инстанции доказала вину злоумышленника. Как результат - коллегия судов пришла к выводу, что доводы апелляционной жалобы не нашли своего подтверждения. Наказание осталось неизменным - 7 лет лишения свободы.
 
Напомним , разоблачили злоумышленника в июле 2016 на Дергачевщине. Выпивший шел по улице. В одном из дворов он увидел двух 7-летних сестер. Злоумышленник позвал детей к себе за двор, взял за руки и повел на кладбище, расположенном рядом. Там он развращал девочек.
 
Кроме того, в ходе досудебного расследования было установлено эпизоды растления еще трех малолетних детей, совершенные в 2015 - 2016 гг. 
 
Его жертвами стали пять девушек (трое из них 2009 года рождения, еще двое - 2008 и 2007 годов рождения).
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  извращенец, педофил, харьков
 
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