12.04.2019 08:22

Конфликт между женщиной и ребенком в переулке: полиция начала проверку

Полицейские Основянского райотдела начали проверку конфликта, разгоревшегося в центре Харькова на Банном переулке.



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Как сообщили Depo.Харкив в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, вечером 10 апреля через оператора "102" в полицию поступило несколько сообщений о драке по переулку Банном.

По словам очевидцев авто-леди сняла очки с малолетнего ребенка и избила его за игру возле ее машины. После замечаний получила удар кулака в глаз женщина, которая пыталась защитить ребенка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Однако участники конфликта отказались от написания заявлений. Обе стороны были приглашены к Основянского отдела полиции для дачи объяснений и установления всех обстоятельств.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

В то же время, пользователи социальных сетей сообщают, что женщина в подъезде дома по переулку Банному у сквера «Стрелка» побила ребенка. Перед этим она имела несколько конфликтов с местными жителями и рабочими организации, обслуживающие дом.