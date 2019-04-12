Главная Новости Криминал и происшествия Конфликт между женщиной и ребенком в переулке: полиция начала проверку
12.04.2019  08:22   

Конфликт между женщиной и ребенком в переулке: полиция начала проверку

Полицейские Основянского райотдела начали проверку конфликта, разгоревшегося в центре Харькова на Банном переулке.


// facebook

Как сообщили Depo.Харкив в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, вечером 10 апреля через оператора "102" в полицию поступило несколько сообщений о драке по переулку Банном.

По словам очевидцев авто-леди сняла очки с малолетнего ребенка и избила его за игру возле ее машины. После замечаний получила удар кулака в глаз женщина, которая пыталась защитить ребенка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Однако участники конфликта отказались от написания заявлений. Обе стороны были приглашены к Основянского отдела полиции для дачи объяснений и установления всех обстоятельств.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

В то же время, пользователи социальных сетей сообщают, что женщина в подъезде дома по переулку Банному у сквера «Стрелка» побила ребенка. Перед этим она имела несколько конфликтов с местными жителями и рабочими организации, обслуживающие дом.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  криминал, расследование, харьков, прокуратура, реестр, полиция, переулок
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.04 Криминал и происшествия Расстрел семьи на Салтовке: Суд не дал возможности «закосить» под душевнобольного и оставил обвиняемого под стражей 19.03 Криминал и происшествия Расстрел семьи на Салтовке: в суде допросили девочку, которой удалось выжить 07.03 Криминал и происшествия Пятихатским душителям дали пожизненное, а их наводчице – 10 лет за решеткой
 
 

Видео

На Салтовке Volkswagen боднул мотоцикл. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 