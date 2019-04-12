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12.04.2019  09:19   

МВД приостановило работу автошколы, где обучалась Зайцева

Теперь у предприятия «Транстур» есть две недели, чтобы исправить найденные нарушения.


Фото: NewsRoom

Харьковская автошкола, где проходила обучение виновница смертельного ДТП на Сумской Алена Зайцева, приостановила свою работу.

Такое решение было вынесено 11 апреля в ходе заседания аккредитационной комиссии, сообщает UA: Харків со ссылкой на пресс-секретаря Главного сервисного центра МВД Юлию Кундель.

По ее словам, в ходе проверки были выявлены различные нарушения (какие именно, спикер не уточнила).

Теперь у предприятия «Транстур» есть две недели, чтобы их исправить, - в противном случае автошколу закроют.

Источник:   newsroom
 Тэги:  зайцева, дтп, харьков, школа
 
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