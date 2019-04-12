12.04.2019 09:19

МВД приостановило работу автошколы, где обучалась Зайцева

Теперь у предприятия «Транстур» есть две недели, чтобы исправить найденные нарушения.



Фото: NewsRoom

Харьковская автошкола, где проходила обучение виновница смертельного ДТП на Сумской Алена Зайцева, приостановила свою работу.

Такое решение было вынесено 11 апреля в ходе заседания аккредитационной комиссии, сообщает UA: Харків со ссылкой на пресс-секретаря Главного сервисного центра МВД Юлию Кундель.

По ее словам, в ходе проверки были выявлены различные нарушения (какие именно, спикер не уточнила).

Теперь у предприятия «Транстур» есть две недели, чтобы их исправить, - в противном случае автошколу закроют.