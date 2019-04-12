МВД приостановило работу автошколы, где обучалась Зайцева

Теперь у предприятия «Транстур» есть две недели, чтобы исправить найденные нарушения.
Харьковская автошкола, где проходила обучение виновница смертельного ДТП на Сумской Алена Зайцева, приостановила свою работу.
Такое решение было вынесено 11 апреля в ходе заседания аккредитационной комиссии, сообщает UA: Харків со ссылкой на пресс-секретаря Главного сервисного центра МВД Юлию Кундель.
По ее словам, в ходе проверки были выявлены различные нарушения (какие именно, спикер не уточнила).
Теперь у предприятия «Транстур» есть две недели, чтобы их исправить, - в противном случае автошколу закроют.
День идеально подходит для творчества и любых самостоятельных проектов. Правда, из-за тяги к уединению могут возникать спонтанные обиды из-за якобы ущемления прав и свобод.
Пятницу обещают дождливой, но все еще теплой. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики, или Международный день полета человека в космос.
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