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12.04.2019  10:11   

Харьковский драг-дилер «включил» наркоту в меню ресторана

20-летний харьковчанин в помещении ресторана при личной встрече с покупателем сбыл полимерный пакет с психотропным веществом PVP общим весом около 3 граммов за 1500 гривен.


://hk.npu.gov.ua

Задержали мужчину работники Управления противодействия наркопреступности совместно со следователями Шевченковского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения личного обыска и обыска по месту жительства у 20-летнего парня обнаружено и изъято 4 полимерные пакеты с психотропным веществом PVP общим весом около 8 грамм (около 80 доз), а также деньги, полученные им за сбыт психотропного вещества.

Также во время документирования преступных действий полицейские зафиксировали факт сбыта покупателю около 2 граммов психотропного вещества PVP 1700 гривен.

В настоящее время 20-летний парень задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении. Устанавливается источник поставки психотропного вещества, преступные связи фигуранта, круг потребителей наркосредств и другие эпизоды преступной деятельности наркосбытчика.

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  наркотики, ресторан, сбыт, харьков, задержание
 
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