12.04.2019 10:35

Сгорел сарай – гори и хата на Холодной горе

Харьковские спасатели быстро ликвидировали пожар в гараже и предотвратили распространение пламени на другие здания



://kh.dsns.gov.ua

11 апреля в 13:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в гараже на территории частного домовладения, что в Холодногорском районе. Харькова по ул. С.Борзенка, 8.

На место происшествия выехали спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 2-х отделений на автоцистернах.

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что пожар произошел в деревянной пристройке и распространилась на металлический гараж. Общая площадь пожара составила около 30 кв.м.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей в 13:42 пожар удалось локализовать, тем самым предотвратить дальнейшее распространение пламени на другие хозяйственные постройки и жилой дом.

В 14:43 пожар был полностью ликвидирован.

В результате пожара повреждены деревянная пристройка, внутреннее и внешнее облицовки гаража, личные вещи владельцев. Обстоятельства возникновения пожара выясняются. Погибших и травмированных нет.