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12.04.2019  10:45   

Госисполнитель использовал служебное положение для вымогательства

За получение взятки правоохранители задержали государственного служащего а кафе под Харьковом


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Чиновник требовал у руководителя местного торгового комплекса 3000 долларов США за обещание не применять к бизнесмену мер по принудительному исполнению судебного решения и закрыть исполнительное производство.

Мероприятия по разоблачению взяточника проводили работники СУ ГУНП в Харьковской области совместно со Службой безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области. В получении неправомерной выгоды правоохранители разоблачили старшего государственного исполнителя одной из районных исполнительных служб Главного управления юстиции в Харьковской области. Задержали чиновника в одном из кафе после получения им всей суммы неправомерной выгоды.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности руководства районной исполнительной службы к этому преступлению.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  взятка, харьков, исполнитель, юстиция, чиновник
 
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