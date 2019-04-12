12.04.2019 10:51

Московский район: во время пожара в жилом доме на 4-х хозяев пожарные спасли 78-летнюю бабушку

11 апреля в 19:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном четырехквартирном жилом доме на ул. Люсинской, 7 Московского района города Харькова.



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К месту происшествия немедленно были направлены 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на автоцистернах в составе 10 человек личного состава.

На момент их прибытия огнем были охвачены домашние вещи и деревянные конструкции двух квартир дома. Площадь пожара составила около 50 кв.м.

Из-за сильного задымления, жительница 4-й квартиры, женщина 1941 года, не могла самостоятельно эвакуироваться.

Спасатели вынесли бабушку на свежий воздух и передали медикам. В дальнейшем бригадой скорой медицинской помощи она была госпитализирована в токсикологическое отделение 2-й городской больницы с диагнозом отравление угарным газом.



В 21:10 огонь был локализован, а в 22:13 спасатели полностью ликвидировали пожар. По предварительным данным вероятной причиной возникновения пожара стало короткое замыкание электрической сети.