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12.04.2019  10:51   

Московский район: во время пожара в жилом доме на 4-х хозяев пожарные спасли 78-летнюю бабушку

11 апреля в 19:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном четырехквартирном жилом доме на ул. Люсинской, 7 Московского района города Харькова.


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К месту происшествия немедленно были направлены 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на автоцистернах в составе 10 человек личного состава.

На момент их прибытия огнем были охвачены домашние вещи и деревянные конструкции двух квартир дома. Площадь пожара составила около 50 кв.м.

Из-за сильного задымления, жительница 4-й квартиры, женщина 1941 года, не могла самостоятельно эвакуироваться.

Спасатели вынесли бабушку на свежий воздух и передали медикам. В дальнейшем бригадой скорой медицинской помощи она была госпитализирована в токсикологическое отделение 2-й городской больницы с диагнозом отравление угарным газом.

В 21:10 огонь был локализован, а в 22:13 спасатели полностью ликвидировали пожар. По предварительным данным вероятной причиной возникновения пожара стало короткое замыкание электрической сети.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков, спасение, дом
 
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