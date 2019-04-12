Московский район: во время пожара в жилом доме на 4-х хозяев пожарные спасли 78-летнюю бабушку

11 апреля в 19:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном четырехквартирном жилом доме на ул. Люсинской, 7 Московского района города Харькова.
К месту происшествия немедленно были направлены 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на автоцистернах в составе 10 человек личного состава.
На момент их прибытия огнем были охвачены домашние вещи и деревянные конструкции двух квартир дома. Площадь пожара составила около 50 кв.м.
Из-за сильного задымления, жительница 4-й квартиры, женщина 1941 года, не могла самостоятельно эвакуироваться.
Спасатели вынесли бабушку на свежий воздух и передали медикам. В дальнейшем бригадой скорой медицинской помощи она была госпитализирована в токсикологическое отделение 2-й городской больницы с диагнозом отравление угарным газом.
В 21:10 огонь был локализован, а в 22:13 спасатели полностью ликвидировали пожар. По предварительным данным вероятной причиной возникновения пожара стало короткое замыкание электрической сети.
День идеально подходит для творчества и любых самостоятельных проектов. Правда, из-за тяги к уединению могут возникать спонтанные обиды из-за якобы ущемления прав и свобод.
Пятницу обещают дождливой, но все еще теплой. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики, или Международный день полета человека в космос.
влажн.:
давл.:
ветер: