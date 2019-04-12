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12.04.2019  11:36   

Спасатели продолжили разминирование полей Харьковщины (ФОТО)

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 8 выездов во время которых обезвредили 147 боеприпасов


://kh.dsns.gov.ua

11 апреля пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны. Розминувальни работы проводились в Купянском, Волчанском, Балаклейском и Кегичевском районах области.

Всего за сутки пиротехники обезвредили 147 боеприпасов, из которых 50 артснарядов разного калибра, 63 минометных мины, 4 гранаты Ф-1 и РГД-33, а также 30 патронов.

Наибольшее количество боеприпасов была найдена в Волчанском районе области: в лесополосе вблизи с. Березники разминировано 44 минометные мины калибра 82 мм, в лесу возле с. Огурцеве - 49 артснарядов калибра 45 мм, 2 минометные мины 82мм и 30 патронов. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  мина, харьков, пиротехник
 
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