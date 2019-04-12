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12.04.2019  11:49   

На железнодорожных путях под Харьковом очередная жертва

Об этом говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.


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По данным оперативных служб, 11 апреля около 22:00 у платформы поселка Слобожанское Змиевского района электропоезд смертельно травмировал мужчину 1967 года.

Задержка движения поездов составила 15 минут.

Тэги:  поезд, смерть, харьков, платформа, пути
 
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