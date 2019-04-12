На железнодорожных путях под Харьковом очередная жертва

Об этом говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.
По данным оперативных служб, 11 апреля около 22:00 у платформы поселка Слобожанское Змиевского района электропоезд смертельно травмировал мужчину 1967 года.
Задержка движения поездов составила 15 минут.
День идеально подходит для творчества и любых самостоятельных проектов. Правда, из-за тяги к уединению могут возникать спонтанные обиды из-за якобы ущемления прав и свобод.
Пятницу обещают дождливой, но все еще теплой. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики, или Международный день полета человека в космос.
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давл.:
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