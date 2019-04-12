12.04.2019 12:35

На Гоптовке пограничники разобрали автомобиль, чтобы достать контрабанду

Пограничники Харьковского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения скрытых товаров.



// Госпогранслужба

Украинец, направлявшийся в Россию через пункт пропуска «Гоптовка», лишился своего транспортного средства.

38-летний мужчина оборудовал в автомобиле тайник для контрабандного товара.

В топливном баке автомобиля «Форд» 1989 года выпуска от перевозил почти шесть тысяч штук запчастей для автомобилей.

Чтобы достать спрятанный товар, правоохранителям пришлось демонтировать топливный бак.

Изъятый ​​автомобиль правоохранители оценили в 35 000 гривен, а стоимость запчастей устанавливается.