Главная Новости Криминал и происшествия На Гоптовке пограничники разобрали автомобиль, чтобы достать контрабанду
12.04.2019  12:35   

На Гоптовке пограничники разобрали автомобиль, чтобы достать контрабанду

Пограничники Харьковского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения скрытых товаров.


// Госпогранслужба

Украинец, направлявшийся в Россию через пункт пропуска «Гоптовка», лишился своего транспортного средства.

38-летний мужчина оборудовал в автомобиле тайник для контрабандного товара.

В топливном баке автомобиля «Форд» 1989 года выпуска от перевозил почти шесть тысяч штук запчастей для автомобилей.

Чтобы достать спрятанный товар, правоохранителям пришлось демонтировать топливный бак.

Изъятый ​​автомобиль правоохранители оценили в 35 000 гривен, а стоимость запчастей устанавливается.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.04 Криминал и происшествия В аэропорту Харькова пресечена попытка контрабанды айфонов 06.04 Криминал и происшествия Выезжающий из Украины россиянин вооружился старинными пистолетами (ВИДЕО, ФОТО) 25.03 Криминал и происшествия Незаконный бизнес пошел ко дну, чуть не потянув за собой организатора
 
 

Видео

На Салтовке Volkswagen боднул мотоцикл. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 