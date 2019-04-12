На Гоптовке пограничники разобрали автомобиль, чтобы достать контрабанду

Пограничники Харьковского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения скрытых товаров.
Украинец, направлявшийся в Россию через пункт пропуска «Гоптовка», лишился своего транспортного средства.
38-летний мужчина оборудовал в автомобиле тайник для контрабандного товара.
В топливном баке автомобиля «Форд» 1989 года выпуска от перевозил почти шесть тысяч штук запчастей для автомобилей.
Чтобы достать спрятанный товар, правоохранителям пришлось демонтировать топливный бак.
Изъятый автомобиль правоохранители оценили в 35 000 гривен, а стоимость запчастей устанавливается.
День идеально подходит для творчества и любых самостоятельных проектов. Правда, из-за тяги к уединению могут возникать спонтанные обиды из-за якобы ущемления прав и свобод.
Пятницу обещают дождливой, но все еще теплой. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики, или Международный день полета человека в космос.
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