12.04.2019 13:30

Инспектор по пожарной безопасности вымогал взятки с предпринимателей (ВИДЕО, ФОТО)

27-летнего работника одного из районных отделов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разоблачили в неоднократном получении неправомерной выгоды.



// khar.gp.gov.ua

В настоящее время у следствия имеется информация о двух эпизодов получения неправомерной выгоды.

В одном из случаев предприниматель заплатил взятки за непроведение проверки, в другом - гражданин также оплатил «мзду» за беспрепятственное получение необходимых ему справок.

Общая сумма полученных незаконным путем средств составила 10 тысяч 700 грн.



Сотрудники ГБР и СБУ обнаружили деньги во время проведения обысков по месту работы и проживания фигуранта уголовного производства.



Досудебное расследование проводится по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.