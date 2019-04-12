Инспектор по пожарной безопасности вымогал взятки с предпринимателей (ВИДЕО, ФОТО)

27-летнего работника одного из районных отделов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разоблачили в неоднократном получении неправомерной выгоды.
В настоящее время у следствия имеется информация о двух эпизодов получения неправомерной выгоды.
В одном из случаев предприниматель заплатил взятки за непроведение проверки, в другом - гражданин также оплатил «мзду» за беспрепятственное получение необходимых ему справок.
Общая сумма полученных незаконным путем средств составила 10 тысяч 700 грн.
Сотрудники ГБР и СБУ обнаружили деньги во время проведения обысков по месту работы и проживания фигуранта уголовного производства.
Досудебное расследование проводится по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.
День идеально подходит для творчества и любых самостоятельных проектов. Правда, из-за тяги к уединению могут возникать спонтанные обиды из-за якобы ущемления прав и свобод.
Пятницу обещают дождливой, но все еще теплой. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики, или Международный день полета человека в космос.
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давл.:
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