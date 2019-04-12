Копу, замешанному в избиении людей, пока работа не светит

Отменено решение суда первой инстанции о восстановлении полицейского в должности.
Как сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции, Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о приостановлении производства по делу майора полиции Олег Рассохи и вернул дело в суд первой инстанции для рассмотрения дела по существу.
О восстановлении на работе речь не идет, дело еще рассматривается в судах
Ранее сообщалось о том, что в Харькове сотрудник полиции, которого подозревают в избиениях пассажиров метрополитена и вымогательстве, восстановился на службе.
День идеально подходит для творчества и любых самостоятельных проектов. Правда, из-за тяги к уединению могут возникать спонтанные обиды из-за якобы ущемления прав и свобод.
Пятницу обещают дождливой, но все еще теплой. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики, или Международный день полета человека в космос.
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