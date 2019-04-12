Главная Новости Криминал и происшествия Копу, замешанному в избиении людей, пока работа не светит
12.04.2019  14:12   

Копу, замешанному в избиении людей, пока работа не светит

Отменено решение суда первой инстанции о восстановлении полицейского в должности.


you

Как сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции, Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о приостановлении производства по делу  майора полиции Олег Рассохи и вернул дело в суд первой инстанции для рассмотрения дела по существу.

О восстановлении на работе речь не идет, дело еще рассматривается в судах

Ранее сообщалось о том, что в Харькове сотрудник полиции, которого подозревают в избиениях пассажиров метрополитена и вымогательстве, восстановился на службе. 

Напомним, в октябре 2018 года силовики задержали шестерых полицейских по подозрению в нападениях на пассажиров подземки и получении взяток. По данным следствия, правоохранители систематически останавливали на станции людей и заводили их в служебную комнату. Там стражи порядка угрожали своим жертвам и применяли к ним силу, после чего вымогали деньги. Позднее прокуратура опубликовала видео, где злоумышленники избивают мужчину ногами и стулом. В декабре пятеро фигурантов вышли под залог, а майор полиции Олег Рассоха обратился в суд с требованием признать незаконным приказ об увольнении и восстановить его в должности.
 
Тэги:  избивали людей, метро, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

В Харькове инспектор ГСЧС решил "подзаработать" на проверках и "прогорел". ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 