12.04.2019 14:20

В поселке под Харьковом трое подростков изнасиловали 6-летнего мальчика с недостатками развития

Преступники сняли изнасилование и предлагали сверстникам купить видео за 50 гривен.



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В поселке Песочин Харьковской области двое восьмиклассников и один ученик девятого класса изнасиловали 6-летнего мальчика с недостатками развития в заброшенном здании. Об этом сообщили в сюжете «Факты ICTV».

Как рассказал 11-летний брат пострадавшего, их позвали поиграть в полуразрушенном здании бывшей аптеки, затем старшего парня вытолкали за дверь и изнасиловали ребенка. Весь процесс подростки сняли на видео, которое потом предлагали купить в школе за 50 гривен.

Родители пострадавшего мальчика узнали об инциденте только через три дня. Мать написала заявление в полицию, однако отказалась от судмедэкспертизы.

По мнению социального работника, женщина просто не знает процедуру и растерялась. Также ей сказали, что на третий день никаких доказательств не найдут.

Полиция открыла уголовное производство. Место преступления исследовали, опросили подростков, но отпустили домой.

Правоохранители объясняют, что пока у них нет прямых доказательств преступления, видео найти не могут, а пострадал ребенок имеет проблемы с общением.

Жители села боятся пускать своих детей в школу, в которой учатся насильники, и требуют честного расследования. Готовы даже жаловаться в прокуратуру.