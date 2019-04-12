Под Харьковом найден труп на платформе

Полицейские устанавливают, как погиб мужчина, тело которого обнаружили на железнодорожной остановке.
День идеально подходит для творчества и любых самостоятельных проектов. Правда, из-за тяги к уединению могут возникать спонтанные обиды из-за якобы ущемления прав и свобод.
Пятницу обещают дождливой, но все еще теплой. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики, или Международный день полета человека в космос.
влажн.:
давл.:
ветер: