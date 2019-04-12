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12.04.2019  14:49   

Под Харьковом найден труп на платформе

Полицейские устанавливают, как погиб мужчина, тело которого обнаружили на железнодорожной остановке.


hk.npu.gov.ua
Как информирует ГУ Нацполиции, 11 апреля в 22:07 в Змиевской отдел полиции поступило сообщение о том, что в пгт Слобожанское на железнодорожной платформе лежит тело мужчины, который, возможно, был травмирован поездом.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
 
Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 52-летний местный житель.
 
Следователем открыто криминальное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
 
Полиция призывает граждан быть осторожными и осмотрительными при переходе и пребывании на платформах железнодорожных станций.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, труп мужчины, харьков
 
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