12.04.2019 14:49

Под Харьковом найден труп на платформе

Полицейские устанавливают, как погиб мужчина, тело которого обнаружили на железнодорожной остановке.



hk.npu.gov.ua

Как информирует ГУ Нацполиции, 11 апреля в 22:07 в Змиевской отдел полиции поступило сообщение о том, что в пгт Слобожанское на железнодорожной платформе лежит тело мужчины , который, возможно, был травмирован поездом.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 52-летний местный житель.

Следователем открыто криминальное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Полиция призывает граждан быть осторожными и осмотрительными при переходе и пребывании на платформах железнодорожных станций.