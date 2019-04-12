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12.04.2019  15:19   

Ножом в шею за вопрос о сигарете: кровавый результат вечерней прогулки (ФОТО)

Покушавшийся задержан копами.


hk.npu.gov.ua
Как информирует ГУ Нацполиции, 10 апреля в Первомайский отдел поступило сообщение из районной больницы о том, что на санпропусник в тяжелом состоянии доставлен 17-летний парень с телесными повреждениями в виде колото-резаной раны передней поверхности шеи с повреждением трахеи.
 
Прибыв на место происшествия полицейские установили, что около 22:33 пострадавший со своими друзьями находился на улице. Парень обратился к прохожим и попросил сигарету. Когда он подошел к мужчинам, один из них достал нож и ударил им парня, скрывшись затем с места происшествия.
 
В ходе розысков копами была установлена ​​личность злоумышленника. Им оказался 43-летний житель города Первомайский, ранее не судимый. Мужчина сознался в содеянном и указал место, куда выбросил нож - шахту лифта по месту своего проживания.
 
С места происшествия также были изъяты другие вещественные доказательства, а также видеоматериалы с камер видеонаблюдения.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 и п. 7 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
 
43-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  покушение, порезал парня, харьков
 
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