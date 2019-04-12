Пассажир с травкой не прошел четырехлапый фейсконтроль

На Харьковском железнодорожном вокзале пограничники совместно с представителями Национальной полиции обнаружили у мужчины бумажные свертки со странным порошком.
Накануне во время совместного патрулирования помещений железнодорожного вокзала правоохранителями служебная собака, натренированная на поиск наркотических веществ, среагировала на гражданина Украины.
В ходе осмотра личных вещей мужчины, в наплечной сумке было обнаружено два полиэтиленовых пакета, в которых находилось 4 бумажных свертка с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, вероятно марихуаной, общим весом 20 граммов.
Вещество было изъято в установленном порядке и вместе с владельцем передано представителям Нацполиции.
День идеально подходит для творчества и любых самостоятельных проектов. Правда, из-за тяги к уединению могут возникать спонтанные обиды из-за якобы ущемления прав и свобод.
В Харькове, по сравнению с другими районами Украины, будет сравнительно тепло, зато и вероятность дождей у нас повышена.
Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики, или Международный день полета человека в космос.
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