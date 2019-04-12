12.04.2019 16:01

Пассажир с травкой не прошел четырехлапый фейсконтроль

На Харьковском железнодорожном вокзале пограничники совместно с представителями Национальной полиции обнаружили у мужчины бумажные свертки со странным порошком.



// Госпогранслужба

Накануне во время совместного патрулирования помещений железнодорожного вокзала правоохранителями служебная собака, натренированная на поиск наркотических веществ, среагировала на гражданина Украины.

В ходе осмотра личных вещей мужчины, в наплечной сумке было обнаружено два полиэтиленовых пакета, в которых находилось 4 бумажных свертка с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, вероятно марихуаной, общим весом 20 граммов.



Вещество было изъято в установленном порядке и вместе с владельцем передано представителям Нацполиции.