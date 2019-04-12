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12.04.2019  16:31   

Кровавая поножовщина в поезде Харьков – Херсон: двоих пассажиров увезла скорая

Один из пострадавших в драке получил ранение в шею, другой - два в живот.


Фото из архива Анатолия Жегета

В пассажирском поезде «Харьков – Херсон» подрались двое пассажиров, оба госпитализированы с ножевыми ранениями, пишет «Kharkiv Today».

Инцидент произошел 11 апреля около 18.30 в плацкартном вагоне поезда «Харьков-Херсон» между станциями «Снигиревка» и «Березенговатая» в Николаевской области.

Со слов пассажиров, один из парней ударил другого ножом в ногу и шею, в ответ пострадавший выхватил холодное оружие из рук нападающего и нанес ему два ножевых ранения в область живота.

Как рассказал начальник поезда «Харьков-Херсон» Анатолий Жегет, он немедленно пустил клич по вагонам о поиске медиков среди пассажиров и на помощь отозвались два специалиста, которые оказали первую помощь участникам конфликта.

«У пассажира с пробитой шеей открылось сильное кровотечение. Медики остановили его до прибытия скорой помощи. И это только благодаря тому, что поездная бригада среагировала быстро. Медик, оказавшая помощь, сказала, что если бы вовремя не остановили, мог до Березенговатой просто истечь кровью», - рассказал начальник поезда.

По словам пассажиров, драка началась из-за того, что нападавший попытался украсть мобильный телефон у второго парня, пока тот спал.

«Вроде началось все из-за телефона. Это пассажиры рассказывали, какие звуки слышали. Парень, у которого его украли, начал оскорблять другого. Тот вытащил нож», - прокомментировал случившееся в вагоне Жегет.

На станции «Березенговатая» прибыла карета медиков скорой помощи, которая сняли пассажиров с вагона, а наряд полиции проследовал до следующей станции для составления протокола.

Источник:   Kharkiv Today
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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