12.04.2019 16:41

Нелегалы под Харьковом: двум иностранцам светит штраф и тюремный срок (ФОТО)

За незаконное пребывание в Украине под суд попадают узбек и армянка.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Дергачевского отдела полиции с начала профилактической операции зарегистрировали ряд правонарушений.

Так полицейскими совместно с сотрудниками ГУ ГТСУ в Харьковской области был обнаружен 50-летний гражданин Узбекистана, который нарушил правила пребывания иностранцев в Украине - незаконно проживал в городе Дергачи.

В отношении мужчины работниками полиции составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов.

Во время проверки по данному факту правоохранители установили, что 49-летний житель города Дергачи предоставил узбеку, как лицу без гражданства, жилье, тем самым совершил правонарушение.

В отношении хозяина дома также составлен составлен административный протокол по ч.1 ст.206 (нарушение порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства жилья, транспортных средств и содействия в предоставлении других услуг) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Такие действия влекут за собой наложение штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Следователем Дергачевского отдела полиции объявлено подозрение 28-летней гражданке Армении, которая пользовалась поддельными документами.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1, ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы. Сейчас материалы расследования направлены в суд.