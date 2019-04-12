Главная Новости Криминал и происшествия Нелегалы под Харьковом: двум иностранцам светит штраф и тюремный срок (ФОТО)
12.04.2019  16:41   

Нелегалы под Харьковом: двум иностранцам светит штраф и тюремный срок (ФОТО)

За незаконное пребывание в Украине под суд попадают узбек и армянка.


facebook.com
Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Дергачевского отдела полиции с начала профилактической операции зарегистрировали ряд правонарушений.
 
Так полицейскими совместно с сотрудниками ГУ ГТСУ в Харьковской области был обнаружен 50-летний гражданин Узбекистана, который нарушил правила пребывания иностранцев в Украине - незаконно проживал в городе Дергачи.
 
В отношении мужчины работниками полиции составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов.
 
Во время проверки по данному факту правоохранители установили, что 49-летний житель города Дергачи предоставил узбеку, как лицу без гражданства, жилье, тем самым совершил правонарушение.
 
В отношении хозяина дома также составлен составлен административный протокол по ч.1 ст.206 (нарушение порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства жилья, транспортных средств и содействия в предоставлении других услуг) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Такие действия влекут за собой наложение штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
 
Следователем Дергачевского отдела полиции объявлено подозрение 28-летней гражданке Армении, которая пользовалась поддельными документами.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1, ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы. Сейчас материалы расследования направлены в суд.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  нелегалы, штраф и срок, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.03 Криминал и происшествия Неоформленные сотрудники облегчили карманы предпринимателей почти на 17 миллионов гривен 15.03 Криминал и происшествия За десятки неоформленных сотрудников предприниматели заплатят миллионные штрафы 11.03 Криминал и происшествия На крупные штрафы попали харьковские предприятия, не оформляющие своих сотрудников
 
 

Видео

В Харькове инспектор ГСЧС решил "подзаработать" на проверках и "прогорел". ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 