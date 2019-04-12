12.04.2019 19:33

Смерть трехлетнего малыша: за халатность может ответить представительница полиции

Прокуратура утвердила обвинение полицейской, из-за халатности которой погиб 3-летний мальчик



cripo.com.ua

Как сообщает Прокуратура области, утверждено обвинение старшему инспектору ювенальной превенции одного из районных отделов полиции.

По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, 30-летней женщине инкриминируется служебная халатность, повлекшая гибель ребенка (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как сообщалось ранее, 12 сентября 2017 в райотдел поступила информация о возможных фактах применения физической силы к малолетнего ребенка со стороны родителей. Проверку по сообщению должна была провести подозреваемая. Однако работник полиции проигнорировала свои рабочие обязанности и не приняла никаких мер. Она не провела проверку по фактам насилия в семье и необходимости изъятия ребенка из семьи, превентивные меры с родителями и тому подобное. Кроме того, сведения о преступлении не были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Сообщение о преступлении полицейская рассмотрела всего за 2 недели после его поступления - уже после смерти 3-летнего мальчика от пыток и систематических побоев.

Как выяснило следствие, погибшего малыша и его старшего брата бил отец. При этом все происходило в присутствии матери, однако она даже не пыталась остановить издевательство. После очередного избиения в августе 2017 в 3-летнего мальчика была сломана нога. А через несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. Ребенок перестал ходить. Но, вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал пытать ребенка. Как следствие, у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ела. Потом - впала в кому. Даже после этого родители не обращались к врачам. Скорую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла в гости. Однако спасти мальчика не удалось.

Согласно выводам экспертов, смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, носило характер особого мучения и продолжалось более года.

За недобросовестное отношение к служебным обязанностям, приведшие к трагедии, ювенальная инспектору грозит до 5 лет лишения свободы.

15 апреля в Октябрьском районном суде. Харькова состоится подготовительное заседание по делу.

Напомним, родители погибшего мальчика сейчас уже отбывают наказание. Приговором Октябрьского районного суда отца-изверга приговорили к 10 годам лишения свободы. Матери назначили наказание в виде 8 лет за решеткой.

Кроме того, к уголовной ответственности привлечен директор районной службы по делам детей.

Сейчас также идет судебный рассмотрение уголовного производства в отношении директора Центра социальных служб для семьи, детей, молодежи по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).