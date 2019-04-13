13.04.2019 11:45

Сбила малыша-велосипедиста, поторопившегося проехать по переходу: приговор вынесен

Суд определился с наказанием для автолюбительницы.



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Московский районный суд вынес приговор харьковчанке, которая сбила четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе.

22 июня 2018 года около 13:00 на проспекте Тракторостроителей, 134 автомобиль Skoda Fabia сбил на зебре ребенка, ехавшего на велосипеде. По словам свидетеля, на нерегулируемом пешеходном переходе мальчик не стал ждать тетю и вырвался вперед. На третьей полосе на него наехала машина, в которой находилась женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Очевидец ДТП утверждал, что скорость Skoda составляла около 80-90 километров в час, следователи установили, что она была не менее 64-х км/ч.

В результате случившегося малыш получил тяжкие телесные повреждения. Медики диагностировали у мальчика переломы затылочной и теменной костей, дужки шейного позвонка, а также ушиб головного мозга тяжелой степени, кровоизлияния под оболочку мозга и ссадины.

Во время разбирательства водитель полностью признала свою вину, а также сообщила, что выплатила потерпевшей 97 тысяч гривен. Мать пострадавшего ребенка подтвердила эти данные и попросила не лишать женщину свободы.

Суд приговорил харьковчанку к трем годам тюремного заключения и однолетнему запрету управлять транспортными средствами. Однако лишение свободы виновнице аварии заменили на испытательный срок в один год. На данный момент решение суда не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.