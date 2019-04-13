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13.04.2019  12:49   

Обозленный вор-рецидивист избил и сжег в подвале знакомого: приговор известен

Мужчина признал свою вину.


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Лозовской горрайонный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, которого обвиняли в краже и жестоком убийстве. 
 
26 декабря 2017 года отец троих детей встретил знакомого, с которым около года находился в неприязненных отношениях. Предположив, что мужчина насмехается над ним, ранее судимый фигурант решил отомстить. Он пробрался во двор к жертве, нашел там самодельный ледоруб и ударил хозяина по голове. Затем он вытащил потерпевшего на улицу, где продолжил избиение. Когда тот перестал сопротивляться, злоумышленник бросил его в погреб, облил бензином и поджег. Причиной смерти мужчины стали ожоги 45-55% тела.
 
Кроме того, силовики установили, что весной 2016 года подсудимый украл и перепродал бензопилу. Сам уроженец поселка Золочев поначалу отпирался и утверждал, что давал показания под давлением полиции. Но во время последнего слова он признал свою вину.
 
За убийство, совершенное с особой жестокостью, и кражу с проникновением в помещение суд приговор рецидивиста к 13 годам лишения свободы. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  смерть, избил и сжег, харьков
 
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