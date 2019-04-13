Под Харьковом мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа

Гороскоп по знакам Зодиака на 13 апреля Смело переходите от слов и планов к делу, при этом прислушивайтесь к интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов, особенно в деловой сфере.

Прогноз погоды в Харькове на выходные В Харькове, по сравнению с другими районами Украины, будет сравнительно тепло, зато и вероятность дождей у нас повышена.