Под Харьковом мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа

К инциденту привела семейная ссора.
Смело переходите от слов и планов к делу, при этом прислушивайтесь к интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов, особенно в деловой сфере.
В Харькове, по сравнению с другими районами Украины, будет сравнительно тепло, зато и вероятность дождей у нас повышена.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: