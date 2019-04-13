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13.04.2019  13:15   

Под Харьковом мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа

К инциденту привела семейная ссора.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, происшествие имело место вечером 12 апреля в поселке Эсхар Чугуевского района.
 
Мужчина после семейной ссоры выпрыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на 5 этаже.
 
Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализированы в Чугуевскую районную больницу.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «покушение на совершение самоубийства».
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  прыгнул изх окна, самоубийство, харьков
 
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