13.04.2019 15:15
Четверное ДТП: убегавший от полиции врезался в авто и дерево, а копы - в два стоявших авто
Авария произошла в Банном переулке.
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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 12.04.2019 в 22 час. 50 мин. в переулке Банном, 2 патрульные заметили автомобиль TOYOTA CAMRY, водитель которого нарушил ПДД Украины.
Он не остановился на законное требование работника полиции, не учел дорожной обстановки и допустил столкновение с припаркованным автомобилем NISSAN PRIMASTAR, после чего врезался в дерево.
В ходе прeследования водитель служебного автомобиля Toyota Prius не учел дорожной обстановки и допустил столкновение с припаркованным автомобилем DAEWOO LANOS, который в дальнейшем совершил столкновение с припаркованным автомобилем FORD KUGA.
В результате ДТП пострадавших нет.
Во время общения с водителем автомобиля "Toyota Самry" патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения.
Водитель прошел осмотр в медицинском учреждении. Результат осмотра составил 1.57 промилле.
На водителя автомобиля "Toyota Camry" патрульные составили три административные материалы по ст. 130 КУоАП, ст. 124 КУоАП и ст. 122-2 КУоАП.
Собранный материал будет передан в суд.