13.04.2019 15:15

Четверное ДТП: убегавший от полиции врезался в авто и дерево, а копы - в два стоявших авто

Авария произошла в Банном переулке.



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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 12.04.2019 в 22 час. 50 мин. в переулке Банном, 2 патрульные заметили автомобиль TOYOTA CAMRY, водитель которого нарушил ПДД Украины.

Он не остановился на законное требование работника полиции, не учел дорожной обстановки и допустил столкновение с припаркованным автомобилем NISSAN PRIMASTAR, после чего врезался в дерево.

В ходе прeследования водитель служебного автомобиля Toyota Prius не учел дорожной обстановки и допустил столкновение с припаркованным автомобилем DAEWOO LANOS, который в дальнейшем совершил столкновение с припаркованным автомобилем FORD KUGA.

В результате ДТП пострадавших нет.

Во время общения с водителем автомобиля "Toyota Самry" патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Водитель прошел осмотр в медицинском учреждении. Результат осмотра составил 1.57 промилле.

На водителя автомобиля "Toyota Camry" патрульные составили три административные материалы по ст. 130 КУоАП, ст. 124 КУоАП и ст. 122-2 КУоАП.

Собранный материал будет передан в суд.