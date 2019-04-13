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13.04.2019  15:15   

Четверное ДТП: убегавший от полиции врезался в авто и дерево, а копы - в два стоявших авто

Авария произошла в Банном переулке.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 12.04.2019 в 22 час.  50 мин.  в переулке Банном, 2 патрульные заметили автомобиль TOYOTA CAMRY, водитель которого нарушил ПДД Украины.
 
Он не остановился на законное требование работника полиции, не учел дорожной обстановки и допустил столкновение с припаркованным автомобилем NISSAN PRIMASTAR, после чего врезался в дерево.
 
 В ходе прeследования водитель служебного автомобиля Toyota Prius не учел дорожной обстановки и допустил столкновение с припаркованным автомобилем DAEWOO LANOS, который в дальнейшем совершил столкновение с припаркованным автомобилем FORD KUGA.
 
 В результате ДТП пострадавших нет.
 
Во время общения с водителем автомобиля "Toyota Самry" патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. 
 
Водитель прошел осмотр в медицинском учреждении.  Результат осмотра составил 1.57 промилле.
 
 На водителя автомобиля "Toyota Camry" патрульные составили три административные материалы по ст.  130 КУоАП, ст.  124 КУоАП и ст.  122-2 КУоАП.
 
 Собранный материал будет передан в суд.
Тэги:  погоня с дтп, врезался в авто и дерево, харьков
 
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