Главная Новости Криминал и происшествия Ножом в грудь: женщина зарезала своего любовника (ФОТО)
13.04.2019  16:31   

Ножом в грудь: женщина зарезала своего любовника (ФОТО)

Индицент произошел во время скандала.


//hk.npu.gov.uа
Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение о происшествии поступило в Новобаварский отдел полиции 12 апреля в 12:04 от соседки супругов.
 
На месть происшествия выехала следственно-оперативная група и руководство отдела полиции.
 
Правоохранители установили, что 46-летняя жительница дома во время ссоры ударила кухонным ножом в область грудной клетки своего сожителя. От полученной травмы 48-летний мужчина скончался на месте происшествия.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, зарезала любовника, харьков
 
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