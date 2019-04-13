13.04.2019 16:31

Ножом в грудь: женщина зарезала своего любовника (ФОТО)

Индицент произошел во время скандала.



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Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение о происшествии поступило в Новобаварский отдел полиции 12 апреля в 12:04 от соседки супругов.

На месть происшествия выехала следственно-оперативная група и руководство отдела полиции.

Правоохранители установили, что 46-летняя жительница дома во время ссоры ударила кухонным ножом в область грудной клетки своего сожителя. От полученной травмы 48-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Вещественные доказательства изъяты.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.