13.04.2019 17:17

Мужчина убит электрическим током

Под Харьковом во время дождя погиб человек.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, сообщение о происшествии поступило в отделение полиции в поселке Высоком Кегичевского района 12 апреля в 16:10.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции.

Предварительно установлено, что при проведении земельных работ на придомовой территории во время дождя электрическим током смертельно поражен 45-летний местный житель.

Тело умершего направлено в морг.

Информация о событии зарегистрировано в Журнале заявлений и сообщений.