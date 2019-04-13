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13.04.2019  17:17   

Мужчина убит электрическим током

Под Харьковом во время дождя погиб человек.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, сообщение о происшествии поступило в отделение полиции в поселке Высоком Кегичевского района 12 апреля в 16:10.
 
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции.
 
Предварительно установлено, что при проведении земельных работ на придомовой территории во время дождя электрическим током смертельно поражен 45-летний местный житель.
 
Тело умершего направлено в морг.
 
Информация о событии зарегистрировано в Журнале заявлений и сообщений.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, убит током, харьков
 
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