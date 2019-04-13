13.04.2019 14:19

Под Харьковом пропал мальчик (ФОТО)

Ребенок ушел утром из школы и до сих пор не вернулся домой.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, Изюмским отделом полиции уразыскмвается малолетний Бондарев Артем, 2007 года рождения.

Парень 12 апреля около 10:00 ушел из помещения школы № 5 и до настоящего времени место его пребывания неизвестно.

Его приметы: на вид 12-13 лет, рост 145-150 см, среднего телосложения, короткие темные волосы, карие глаза.

Был одет в темные брюки, джемпер темно-синего цвета и синие кроссовки.

Уважаемые граждане, если вам известна любая информация о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: 099-925-28-00 (ювенальная превенция), или 102.