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13.04.2019  14:19   

Под Харьковом пропал мальчик (ФОТО)

Ребенок ушел утром из школы и до сих пор не вернулся домой.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, Изюмским отделом полиции уразыскмвается  малолетний Бондарев Артем, 2007 года рождения.
 
Парень 12 апреля около 10:00 ушел из помещения школы № 5 и до настоящего времени место его пребывания неизвестно.
 
Его приметы: на вид 12-13 лет, рост 145-150 см, среднего телосложения, короткие темные волосы, карие глаза.
 
Был одет в темные брюки, джемпер темно-синего цвета и синие кроссовки.
 
Уважаемые граждане, если вам известна любая информация о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: 099-925-28-00 (ювенальная превенция), или 102.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал мальчик, не вернулся домой, харьков
 
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