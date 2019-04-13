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13.04.2019  15:39   

Копы накрыли наркомагазин братьев-преступников (ФОТО, ВИДЕО)

Мужчины через мессенджер сбывали психотропное вещество - амфетамин путем закладок, а денежные средства получали на электронный кошелек.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, организаторами преступного бизнеса оказались два брата 32 и 28 лет. 
 
Разоблачили злоумышленников сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области. Следвие велось в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, которое было открыто полгода назад по оперативной информация о деятельности указанного интернет-магазина.
 
В ходе дальнейшего проведения следственно-розыскных действий правоохранители установили, что братья организовали «подпольную» нарколабораторию по изготовлению амфетамина. С целью конспирации они разместили ее в дачном доме, расположенном в садовом обществе в поселке Боровая Змиевского района Харьковской области.
 
11 апреля работники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с работниками следственного отдела Индустриального отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 3 задержали злоумышленников в поселке Безлюдовка Харьковского района. В ходе осмотра личных вещей у мужчины обнаружили и изъяли около 100 граммов расфасованного в полиэтиленовые пакеты порошкообразного вещества белого цвета - амфетамин, которое они изготовили собственными силами с использованием лабораторного оборудования в дачном доме.
 
В ходе проведения санкционированного обыска дачного дома полицейские изъяли лабораторное оборудование и химические компоненты, которые непосредственно использовались для производства психотропного вещества амфетамин. Также в ходе обыска изъяты мобильные телефоны, банковские карточки, электронные весы, пакеты для фасовки, и тому подобное.
 
Изъятые психотропные вещества, прекурсоры и оборудование направлены на экспертное исследование.
 
Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей и объявление о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 2 ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного кодекса Украины.
 
 
 
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, распространение, харьков
 
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