14.04.2019 09:38

В Русской Лозовой машину смяло об отбойник: пассажир погиб, водитель потерял руку (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 апреля в 15:58 на автодороге «Харьков-Щербаковка» в поселке Русская Лозовая Харьковской области.



// Нацполиция

Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» при совершении обгона не справился с управлением и столкнулся с отбойником.

Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и ампутацию конечности.



В машине также находились два пассажира. 33-летний местный житель от полученных травм скончался на месте. 31-летний харьковчанин получил черепно-мозговую травму и ушибы.

Пострадавшие с многочисленными травмами доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.