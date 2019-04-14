В Русской Лозовой машину смяло об отбойник: пассажир погиб, водитель потерял руку (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 апреля в 15:58 на автодороге «Харьков-Щербаковка» в поселке Русская Лозовая Харьковской области.
Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» при совершении обгона не справился с управлением и столкнулся с отбойником.
Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и ампутацию конечности.
В машине также находились два пассажира. 33-летний местный житель от полученных травм скончался на месте. 31-летний харьковчанин получил черепно-мозговую травму и ушибы.
Пострадавшие с многочисленными травмами доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Звезды наделяют непредсказуемой реакцией на происходящее. В результате отношения между людьми трудно назвать спокойными. Будьте дипломатичными в своих словах и поступках.
В Харькове, по сравнению с другими районами Украины, будет сравнительно тепло, зато и вероятность дождей у нас повышена.
Народный праздник «Марья – зажги снега» отмечается 14 апреля (по старому стилю – 1 апреля).
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