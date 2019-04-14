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14.04.2019  12:16   

Возле Южного вокзала тушат пожар в двухэтажном доме (ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавших во время пожара нет.


// ГСЧС

14 апреля в 10:04 спасателей вызвали на пожаре в жилом двухэтажном доме по Полтавскому шляху, 86.

На тушение выехали четыре отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 20 спасателей.

На момент их прибытия горела летняя кухня, расположенной вплотную к жилому дому, а также огонь уже перекинулся на крышу самого дома.

Площадь пожара составила 100 кв.м.

Первоочередные действия спасателей были направлены на недопущение распространения пламени на здание.

В 10:38 пожар был локализован, полная ликвидация сейчас продолжается. Во время пожара никто из жильцов дома не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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