Возле Южного вокзала тушат пожар в двухэтажном доме (ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавших во время пожара нет.
14 апреля в 10:04 спасателей вызвали на пожаре в жилом двухэтажном доме по Полтавскому шляху, 86.
На тушение выехали четыре отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 20 спасателей.
На момент их прибытия горела летняя кухня, расположенной вплотную к жилому дому, а также огонь уже перекинулся на крышу самого дома.
Площадь пожара составила 100 кв.м.
Первоочередные действия спасателей были направлены на недопущение распространения пламени на здание.
В 10:38 пожар был локализован, полная ликвидация сейчас продолжается. Во время пожара никто из жильцов дома не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.
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