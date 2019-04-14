14.04.2019 12:16

Возле Южного вокзала тушат пожар в двухэтажном доме (ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавших во время пожара нет.



// ГСЧС

14 апреля в 10:04 спасателей вызвали на пожаре в жилом двухэтажном доме по Полтавскому шляху, 86.



На тушение выехали четыре отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 20 спасателей.

На момент их прибытия горела летняя кухня, расположенной вплотную к жилому дому, а также огонь уже перекинулся на крышу самого дома.



Площадь пожара составила 100 кв.м.



Первоочередные действия спасателей были направлены на недопущение распространения пламени на здание.



В 10:38 пожар был локализован, полная ликвидация сейчас продолжается. Во время пожара никто из жильцов дома не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.