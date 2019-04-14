Во двор дома бросили коктейль Молотова

Полиция устанавливает личность неизвестного, который бросил во двор дома бутылку с зажигательной веществом.
О произошедшем в полицию 12 апреля заявил 37-летний житель дома по переулку Уральском.
По словам мужчины, от вещества произошло возгорание дерева, которое находилось во дворе. Заявитель самостоятельно ликвидировал пожар. В результате происшествия никто не пострадал.
Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли с места происшествия обломки бутылки.
Информация зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Проводится проверка.
Звезды наделяют непредсказуемой реакцией на происходящее. В результате отношения между людьми трудно назвать спокойными. Будьте дипломатичными в своих словах и поступках.
Неделя начнется пасмурно и мокро. В Харькове кратковременный дожди, днем гроза, местами град, шквал. Во время грозы порывы ветра 15–20 м/с.
Народный праздник «Марья – зажги снега» отмечается 14 апреля (по старому стилю – 1 апреля).
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