Главная Новости Криминал и происшествия Во двор дома бросили коктейль Молотова
14.04.2019  13:38   

Во двор дома бросили коктейль Молотова

Полиция устанавливает личность неизвестного, который бросил во двор дома бутылку с зажигательной веществом.


// Facebook

О произошедшем в полицию 12 апреля заявил 37-летний житель дома по переулку Уральском.

По словам мужчины, от вещества произошло возгорание дерева, которое находилось во дворе. Заявитель самостоятельно ликвидировал пожар. В результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли с места происшествия обломки бутылки.

Информация зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Проводится проверка.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  коктейль молотова, поджог, полиция, харьков
 
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