14.04.2019 13:38

Во двор дома бросили коктейль Молотова

Полиция устанавливает личность неизвестного, который бросил во двор дома бутылку с зажигательной веществом.



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О произошедшем в полицию 12 апреля заявил 37-летний житель дома по переулку Уральском.



По словам мужчины, от вещества произошло возгорание дерева, которое находилось во дворе. Заявитель самостоятельно ликвидировал пожар. В результате происшествия никто не пострадал.



Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли с места происшествия обломки бутылки.



Информация зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Проводится проверка.