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14.04.2019  13:49   

12-летнему зацеперу оторвало ногу

Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования ребенка в Лозовском районе.


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13 апреля в 19:21 в Лозовской больницы был доставлен 12-летний местный житель с травматической ампутацией голени, переломами и травмами.

После оказания медицинской помощи в тяжелом состоянии парня госпитализировали в больницу города Харькова.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа районного отдела полиции. В ходе проверки установлено, что парень травмировался на железнодорожном пути вблизи станции «Лозовая» электропоездом сообщением «Синельникова - Харьков». Предварительно, он цеплялся за поезд и сорвался.

Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, поезд, полиция, харьков
 
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