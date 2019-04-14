12-летнему зацеперу оторвало ногу

Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования ребенка в Лозовском районе.
13 апреля в 19:21 в Лозовской больницы был доставлен 12-летний местный житель с травматической ампутацией голени, переломами и травмами.
После оказания медицинской помощи в тяжелом состоянии парня госпитализировали в больницу города Харькова.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа районного отдела полиции. В ходе проверки установлено, что парень травмировался на железнодорожном пути вблизи станции «Лозовая» электропоездом сообщением «Синельникова - Харьков». Предварительно, он цеплялся за поезд и сорвался.
Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Звезды наделяют непредсказуемой реакцией на происходящее. В результате отношения между людьми трудно назвать спокойными. Будьте дипломатичными в своих словах и поступках.
Неделя начнется пасмурно и мокро. В Харькове кратковременный дожди, днем гроза, местами град, шквал. Во время грозы порывы ветра 15–20 м/с.
Народный праздник «Марья – зажги снега» отмечается 14 апреля (по старому стилю – 1 апреля).
влажн.:
давл.:
ветер: