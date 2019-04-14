14.04.2019 13:49

12-летнему зацеперу оторвало ногу

Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования ребенка в Лозовском районе.



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13 апреля в 19:21 в Лозовской больницы был доставлен 12-летний местный житель с травматической ампутацией голени, переломами и травмами.



После оказания медицинской помощи в тяжелом состоянии парня госпитализировали в больницу города Харькова.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа районного отдела полиции. В ходе проверки установлено, что парень травмировался на железнодорожном пути вблизи станции «Лозовая» электропоездом сообщением «Синельникова - Харьков». Предварительно, он цеплялся за поезд и сорвался.



Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства происшествия выясняются.