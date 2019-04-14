Узбек тайком вез в Россию сердечные и препараты от пота (ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда помешали незаконному перемещению большого медицинских средств
Сегодня утром, в пункте пропуска «Плетеневка» пограничники совместно с сотрудниками Фискальной службы обнаружили более 700 упаковок медицинских средств, скрытых от таможенного контроля.
Их пытался вывезти в Россию 28-летний гражданин Узбекистана на автомобиле марки «Мерседес Спринтер».
В ходе погранично-таможенного оформления правоохранители обратили внимание на нервозное поведение водителя. Было принято решение о проведении углубленного осмотра транспортного средства.
Общей обзорной группой в составе пограничников и представителей таможни над сиденьем водителя и пассажира был обнаружен тайник, в котором находились стеклянные бутылки с препаратом «Корвитин», который используется в области кардиологии и неврологии, в количестве 630 штук.
Еще один тайник был обустроен под прикрученной боковой обшивкой салона автомобиля. В нем находилось 100 упаковок медицинского средства «Driclor», который используется в медицинской отрасли против повышенного потоотделения.
Общая предварительная сумма оценки товаров составляет почти 70 000 гривен. Они изъяты в установленном порядке вместе с автомобилем и переданы представителям Государственной фискальной службы.
Звезды наделяют непредсказуемой реакцией на происходящее. В результате отношения между людьми трудно назвать спокойными. Будьте дипломатичными в своих словах и поступках.
Неделя начнется пасмурно и мокро. В Харькове кратковременный дожди, днем гроза, местами град, шквал. Во время грозы порывы ветра 15–20 м/с.
Народный праздник «Марья – зажги снега» отмечается 14 апреля (по старому стилю – 1 апреля).
влажн.:
давл.:
ветер: