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14.04.2019  14:51   

Узбек тайком вез в Россию сердечные и препараты от пота (ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда помешали незаконному перемещению большого медицинских средств


// Госпогранслужба

Сегодня утром, в пункте пропуска «Плетеневка» пограничники совместно с сотрудниками Фискальной службы обнаружили более 700 упаковок медицинских средств, скрытых от таможенного контроля.

Их пытался вывезти в Россию 28-летний гражданин Узбекистана на автомобиле марки «Мерседес Спринтер».

В ходе погранично-таможенного оформления правоохранители обратили внимание на нервозное поведение водителя. Было принято решение о проведении углубленного осмотра транспортного средства.

Общей обзорной группой в составе пограничников и представителей таможни над сиденьем водителя и пассажира был обнаружен тайник, в котором находились стеклянные бутылки с препаратом «Корвитин», который используется в области кардиологии и неврологии, в количестве 630 штук.

Еще один тайник был обустроен под прикрученной боковой обшивкой салона автомобиля. В нем находилось 100 упаковок медицинского средства «Driclor», который используется в медицинской отрасли против повышенного потоотделения.

Общая предварительная сумма оценки товаров составляет почти 70 000 гривен. Они изъяты в установленном порядке вместе с автомобилем и переданы представителям Государственной фискальной службы.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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