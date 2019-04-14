Последний обгон: водитель погиб, врезавшись в столб

13 апреля в 20:48 в селе Двухлетний Угол на трассе «Харьков - Ахтырка» автомобиль «Mitsubishi» въехал в столб.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. На месте происшествия было установлено, что 36-летний водитель двигался на автомобиле в направлении города Ахтырка. В поселке Двухлетний Угол, совершая обгон, не справился с управлением. В результате совершил наезд на препятствие. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Транспортное средство поставлено на штрафплощадку Дергачевского отдела полиции.
Следователем решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Звезды наделяют непредсказуемой реакцией на происходящее. В результате отношения между людьми трудно назвать спокойными. Будьте дипломатичными в своих словах и поступках.
Неделя начнется пасмурно и мокро. В Харькове кратковременный дожди, днем гроза, местами град, шквал. Во время грозы порывы ветра 15–20 м/с.
Народный праздник «Марья – зажги снега» отмечается 14 апреля (по старому стилю – 1 апреля).
влажн.:
давл.:
ветер: