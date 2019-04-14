14.04.2019 15:55

Последний обгон: водитель погиб, врезавшись в столб

13 апреля в 20:48 в селе Двухлетний Угол на трассе «Харьков - Ахтырка» автомобиль «Mitsubishi» въехал в столб.



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По адресу выезжала следственно-оперативная группа. На месте происшествия было установлено, что 36-летний водитель двигался на автомобиле в направлении города Ахтырка. В поселке Двухлетний Угол, совершая обгон, не справился с управлением. В результате совершил наезд на препятствие. От полученных травм мужчина скончался на месте.



Транспортное средство поставлено на штрафплощадку Дергачевского отдела полиции.



Следователем решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.