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14.04.2019  15:55   

Последний обгон: водитель погиб, врезавшись в столб

13 апреля в 20:48 в селе Двухлетний Угол на трассе «Харьков - Ахтырка» автомобиль «Mitsubishi» въехал в столб.


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По адресу выезжала следственно-оперативная группа. На месте происшествия было установлено, что 36-летний водитель двигался на автомобиле в направлении города Ахтырка. В поселке Двухлетний Угол, совершая обгон, не справился с управлением. В результате совершил наезд на препятствие. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Транспортное средство поставлено на штрафплощадку Дергачевского отдела полиции.

Следователем решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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