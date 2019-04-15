Главная Новости Криминал и происшествия В Люботине сгорел храм Николая Чудотворца (ВИДЕО, ФОТО)
15.04.2019  08:20   

В Люботине сгорел храм Николая Чудотворца (ВИДЕО, ФОТО)

Пожар начался днем воскресенья, 14 апреля.


// Facebook/Харьков 1654

О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.

Храм расположен в Люботине по улице Чудновского, 11.

На тушение прибыло несколько пожарных бригад.

Площадь пожара составила более 200 м.кв.

По информации пользователей, к восьми часам вечера огонь был локализован, дальше спасатели приступили к тушению очагов пожара.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  пожар, харьков
 
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