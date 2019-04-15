15.04.2019 08:20

В Люботине сгорел храм Николая Чудотворца (ВИДЕО, ФОТО)

Пожар начался днем воскресенья, 14 апреля.



// Facebook/Харьков 1654

О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.



Храм расположен в Люботине по улице Чудновского, 11.



На тушение прибыло несколько пожарных бригад.



Площадь пожара составила более 200 м.кв.



По информации пользователей, к восьми часам вечера огонь был локализован, дальше спасатели приступили к тушению очагов пожара.

Официальная информация уточняется.