В Люботине сгорел храм Николая Чудотворца (ВИДЕО, ФОТО)

Пожар начался днем воскресенья, 14 апреля.
О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.
Храм расположен в Люботине по улице Чудновского, 11.
На тушение прибыло несколько пожарных бригад.
Площадь пожара составила более 200 м.кв.
По информации пользователей, к восьми часам вечера огонь был локализован, дальше спасатели приступили к тушению очагов пожара.
Официальная информация уточняется.
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